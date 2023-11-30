Apple бросила все попытки создать собственный 5G-модем

По данным Wall Street Journal, попытки Apple разработать собственный чип модема столкнулись с серьезными проблемами, включая нереалистичные цели, недостаточное понимание сложностей задачи и неработоспособные прототипы.

В планах яблочной корпорации было использовать модем в iPhone и других продуктах, заменив модемы Qualcomm, но запуск чипа был отложен до конца 2025 или начала 2026 года.

Разработка модемного чипа находилась на ранней стадии, и, по словам экспертов, «могла отставать от конкурентов на годы». Одна из разрабатываемых версий не поддерживала более быструю технологию mmWave, а Apple также столкнулась с проблемами в коде Intel, с которым она работала.

Требовались переписывания кода, и добавление новых функций вызывало сбои в существующих, плюс компания должна была быть осторожной, чтобы не нарушить патенты Qualcomm при разработке чипа.