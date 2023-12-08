Apple и Google шпионят за пользователями через уведомления и делятся данными с властями

Соответствующие данные были подтверждены в ответе на письмо американского сенатора Рона Уайдена, адресованное Министерству юстиции США.

Сенатор Уайден призвал Министерство юстиции разрешить Apple и Google информировать их клиентов и общественность о требованиях правительства относительно данных push-уведомлений.

Он объяснил, что push-уведомления проходят через своего рода цифровое почтовое отделение, управляемое провайдерами операционных систем телефонов.

Это означает, что Apple и Google могут быть тайно обязаны правительствами передавать эту информацию, что дает доступ к взаимодействию пользователей с определенными приложениями, полному тексту уведомлений и некоторому незашифрованному содержимому.

Apple в своем заявлении отметила, что федеральное правительство запретило им делиться информацией о запросах на данные push-уведомлений, но теперь, когда метод стал общеизвестным, компания начнет информировать пользователей о таких запросах.

Google также признала проблему и заявила о своей приверженности информированию пользователей о подобных запросах. В отчете Google о прозрачности уже документируются правительственные запросы на данные push-уведомлений пользователей.