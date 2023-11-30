Apple назвала ИИ трендом года

Компания отметила, что приложения, использующие генеративный ИИ, стали «зеркалом культуры«, «захватив воображение пользователей своим динамичным развитием».

Генеративный ИИ, который начал интегрироваться в приложения в течение года, предоставил пользователям возможность наблюдать за технологией в действии и самостоятельно оценить её преимущества и риски.

Хотя многие её функции ещё находятся на начальном этапе развития, они уже позволяют предвидеть потенциал ИИ в будущем.

На церемонии также были названы победители в различных категориях. Например, приложение AllTrails было признано лучшим приложением года для iPhone, а Photomator — для Mac. В категории игр победителями стали Honkai: Star Rail для iPhone и Lost in Play для iPad.