Apple назвала ИИ трендом года
Компания Apple объявила «генеративный ИИ» трендом года 2023. Об этом стало известно в рамках ежегодной церемонии вручения наград App Store.
Ferra.ru
Компания отметила, что приложения, использующие генеративный ИИ, стали «зеркалом культуры«, «захватив воображение пользователей своим динамичным развитием».
Генеративный ИИ, который начал интегрироваться в приложения в течение года, предоставил пользователям возможность наблюдать за технологией в действии и самостоятельно оценить её преимущества и риски.
Хотя многие её функции ещё находятся на начальном этапе развития, они уже позволяют предвидеть потенциал ИИ в будущем.
На церемонии также были названы победители в различных категориях. Например, приложение AllTrails было признано лучшим приложением года для iPhone, а Photomator — для Mac. В категории игр победителями стали Honkai: Star Rail для iPhone и Lost in Play для iPad.