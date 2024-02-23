Опубликовано 23 февраля 2024, 01:30
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Apple окончательно победила в суде патентного тролля VirnetX
Известный на весь мир патентный тролль, компания VirnetX, патенты который якобы нарушила Apple, применяя некие технологии в FaceTime и iMessage, потерпела сокрушительное поражение в судебном противостоянии.
Ferra.ru
Суды тянутся с 2020 года. VirnetX называют патентным троллем потому, что компания регистрирует патенты исключительно для того, чтобы воспользоваться ими и подать в суд на компании, якобы нарушающие их. Это может быть связано с огромным количеством поданных патентов или если в документах расплывчатая терминология, позволяющая охватить множество вариантов использования.
Изначально VirnetX смогла убедить суд и отсудила у Apple порядка $500 млн, но в марте 2023 года «яблочники» подали апелляцию и смогли добиться пересмотра дела. В свою очередь, VirnetX подала апелляцию, убеждая суд в вине Apple, однако Верховный суд так и не встал на сторону патентного тролля.