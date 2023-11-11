Apple позволила взглянуть на главную «фишку» своего VR-шлема лишь избранным журналистам
В iOS 17.2 компания Apple открыла возможности для съемки пространственного видео на iPhone 15 Pro. Эта инновационная функция позволяет записывать трехмерные видеоролики, которые при просмотре на гарнитуре Vision Pro от Apple приобретают завораживающие VR-ощущения. Некоторые западные СМИ уже смогли «заценить» нововведение.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Хотя гарнитура будет выпущена в начале следующего года, владельцы iPhone 15 Pro могут приступить к созданию пространственных видеороликов уже сейчас. Записанные видеоролики с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду можно плавно обрезать как на iPhone, так и на Vision Pro, а в следующем году ожидается появление поддержки пространственного видеомонтажа в Final Cut Pro.
Первые отзывы в прессе уже поступают: CNET описывает яркие и реальные ощущения 3D при просмотре пространственного видео с помощью Vision Pro, а Wall Street Journal отмечает реалистичность и интимность пространственного видео, создающего новый уровень близости, с которым не могут сравниться традиционные 2D-фотографии и видео.