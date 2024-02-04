Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 02:15
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Apple радикально изменил политику iOS в ЕС, хотя доход с этого региона всего 7%

Apple стоит на распутье в ЕС. Вынужденная в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) разрешить работу альтернативных магазинов приложений и платежных процессов компания заявила, что на рынок ЕС приходится всего 7% ее глобального дохода от App Store.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Финансовый директор Лука Маэстри преуменьшает финансовый удар, говоря, что его последствия зависят от выбора разработчиков. Тем не менее, Apple планирует взимать «основную технологическую плату» за приложения, превышающие 1 миллион загрузок в магазинах приложений, что вызвало недоумение у таких гигантов индустрии, как Spotify и Epic Games.

Генеральный директор Тим Кук при этом защищает прежнюю экосистему App Store, подчеркивая ее конфиденциальность и безопасность. Он утверждает, что соблюдение требований DMA поставит под угрозу пользовательский опыт, вызывая дискуссию о балансе между регулированием и уникальным подходом Apple.

Реакция неоднозначна. В то время как Apple заявляет о рекордных доходах App Store, лидеры индустрии, такие как Microsoft, сомневаются, что разработчики согласятся на новую систему из-за ее «обременительного» характера.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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