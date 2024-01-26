Apple тайно начала скупать ИИ-компании для разработки своих языковых моделей

Согласно данным агентства PitchBook, Apple нанимает больше всего специалистов по разработке ИИ-технологий. В частности, вендор переманил к себе бывшего руководителя отдела машинного обучения в Google Джона Джаннандреа.

Но и кроме него компания регулярно набирает сотрудников, которые займутся Deep Learning — глубоким обучением моделей генеративного ИИ Apple. При этом таких вакансий около половины.

Аналитики говорят, что в приобретении ИИ-компаний Apple в настоящее время нет равных: с 2017 года вендор приобрёл 21 стартап в этой отрасли. И в отличие от ведущих конкурентов — Microsoft, Google, Amazon — Apple не рекламирует свои начинания, оставаясь в тени.