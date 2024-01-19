Apple уже давно была готова отключить пульсоксиметр в Apple Watch

Компания работала над решением патентного вопроса, и, как оказалось, у нее всегда был план. В октябре 2023 года Apple без лишнего шума загрузила на свои серверы файл, который удаленно отключал функцию определения уровня кислорода в крови для моделей Apple Watch с идентификатором «LW/A».

Это означает, что Apple была готова отключить функцию еще до того, как запрет на продажи был поддержан ITC.

Однако этот шаг Apple не остался незамеченным потребителями и критиками. Некоторые люди расстроены тем, что больше не смогут использовать функцию определения уровня кислорода в крови на своих Apple Watch. Другие обеспокоены тем, что Apple ставит прибыль выше здоровья и безопасности своих пользователей.

Пока неясно, что будет дальше в споре между Apple и Masimo. Однако очевидно, что Apple намерена сохранить Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на рынке США, даже если для этого придется отключить некоторые функции устройства.