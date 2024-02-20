Опубликовано 20 февраля 2024, 12:45
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Apple Vision Pro 2 не выйдет в ближайшие 1.5 года
Apple не планирует выпускать второе поколение своего шлема виртуальной реальности Vision Pro в ближайшие полтора года, сообщает издание Bloomberg.
GSMArena
По данным обозревателя Марка Гурмана, который в прошлом точно предсказывал действия компании, шлем Apple Vision Pro 2 не выйдет раньше августа 2025 года.
Журналист утверждает, что яблочная корпорация проявляет большой интерес к отзывам пользователей о Vision Pro, собирая информацию о причинах возврата устройств в розничные магазины.
Ранее сообщалось, что следующее поколение Vision Pro появится на рынке только в 2027 году, но эта информация может быть неточной.
Более вероятно, что Apple работает над удешевленной версией гарнитура без поддержки Pro-функций, которая должна появиться в продаже в следующем году.