Apple Vision Pro 2 не выйдет в ближайшие 1.5 года

По данным обозревателя Марка Гурмана, который в прошлом точно предсказывал действия компании, шлем Apple Vision Pro 2 не выйдет раньше августа 2025 года.

Журналист утверждает, что яблочная корпорация проявляет большой интерес к отзывам пользователей о Vision Pro, собирая информацию о причинах возврата устройств в розничные магазины.

Ранее сообщалось, что следующее поколение Vision Pro появится на рынке только в 2027 году, но эта информация может быть неточной.

Более вероятно, что Apple работает над удешевленной версией гарнитура без поддержки Pro-функций, которая должна появиться в продаже в следующем году.