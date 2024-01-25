Apple Vision Pro уже облюбовали различные хипстеры. Но для кого еще создан этот шлем

Так, например, с момента своей демонстрации, шлем вызвал значительный интерес среди тех, кто стремится быть в авангарде технологических трендов.

Несмотря на высокую цену в $3500, предзаказы на устройство показали какие-то безумные цифры. Однако аналитики указывают на то, что значительная часть этих продаж приходится на скальперов, которые покупают устройства для перепродажи по завышенным ценам.

При этом уже сейчас существует опасение, что без четкого определения целевой аудитории и ключевых функций, Apple Vision Pro может оказаться нишевым продуктом, не найдя широкого применения среди обычных пользователей.

На данный момент, кажется, что основными покупателями являются технологические энтузиасты и те, кто готов платить за новинку, чтобы удивить своих друзей.