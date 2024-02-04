Apple Vision Pro за $ 3500 вышел вчера, но его уже успели разбить на камеру

Повседневный износ? Не волнуйтесь: удары о стены или мебель не оставят Vision Pro в худшем состоянии. На стекле могут появиться потертости, но он создан для того, чтобы выдерживать подобные удары. Однако приготовьтесь к приглушенным звукам — динамики кажутся более хрупкими, один из них вышел из строя после небольшого удара.

Случайно уронили его с высоты головы? Приготовьтесь к попрощаться с внешним стеклом. Удивительно, но гарнитура может продолжать работать — некоторые компоненты, например дисплеи EyeSight, даже работают лучше без защитного стекла. Но не стоит искушать судьбу.