Apple всего за одну ночь подешевела на $100 млрд

Это снижение было вызвано решением инвестиционного банка Barclays понизить рейтинг акций Apple с «держать» до «снижать». Кроме того, целевая цена акций была снижена на $1 до $160, что предполагает потенциальное падение цены акций на 17% в течение следующего года.

В результате этих новостей, акции Apple упали на 3.58%, закрывшись на уровне $185.64 за акцию. Основной причиной падения стоимости является прогноз о слабых продажах iPhone 16, особенно в Китае, что следует за «низкими» продажами iPhone 15.

Аналитики Barclays выразили опасения относительно будущего Apple, учитывая, что продажи iPhone 15 были ниже ожидаемых, и предположили, что ситуация с iPhone 16 может быть аналогичной.

Они также отметили, что отсутствие значительных инноваций или улучшений в новых моделях iPhone может повлиять на интерес покупателей.