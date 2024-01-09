Apple выпустила рекламу шлема Vision Pro в стиле самого первого iPhone 2G

Видео, названное «Get Ready», напоминает знаменитый первый рекламный ролик iPhone, который был представлен миру более 10 лет назад.

В свежем ролике Apple использует множество кадров из популярных фильмов и телешоу, где персонажи надевают очки, шлемы и маски.

Среди примеров можно увидеть сцены из фильмов «Вверх!», «Человек-муравей», «Звёздные войны» и «Железный человек». Эти кадры создают впечатление крутости и стиля, что, без сомнения, является ключевым аспектом в продвижении Vision Pro.

Структура рекламы напоминает первый рекламный ролик iPhone, который также использовал кадры из фильмов и телешоу, но там персонажи отвечали на телефонные звонки.

Этот прием оказался успешным для iPhone, и, по всей видимости, также работает отлично для рекламы Vision Pro.

Напомним, что предзаказы на Vision Pro стартуют уже 19 января, а официальный релиз запланирован на 2 февраля. Цена новинки — $3499.