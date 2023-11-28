Наука и технологии
12:00, 28 ноября 2023
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Apple выпустит сразу четыре модели AR-шлема Vision Pro 2

Apple готовится представить второе поколение своего AR-шлема Vision Pro, разделив его на четыре различные модели.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это событие, запланированное уже на 2024 год, обещает стать значительным шагом в развитии технологий дополненной реальности.

Согласно последним отчетам, две из четырех моделей успели получить окончательное определение. Одна из них будет ориентирована на премиум-сегмент, а другая будет представлять из себя более доступную версию.

Расширение линейки предполагает стремление Apple удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения потребителей.

Интересный факт заключается в том, что стоимость материалов для бюджетной версии Vision Pro составит всего половину от стоимости первого поколения. Это может указывать на потенциальное снижение цен и более широкую доступность продукта для широкой аудитории.

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