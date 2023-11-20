Наука и технологии
09:45, 20 ноября 2023
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AR-шлем Apple Vision Pro начнут продавать позже запланированного и лишь по предварительной записи

Apple Vision Pro, долгожданный AR-шлем Apple, выйдет на рынок позже ожидаемого.

9to5Mac

9to5Mac

Изначально планировавшийся к выпуску в январе 2024 года, этот инновационный продукт теперь ожидается в марте.

Купертиновцы, известные своим стремлением к совершенству, внимательно подходят к релизу Vision Pro. Продажи начнутся в США, а затем распространятся на другие страны.

Уникальность ситуации заключается в том, что покупка будет возможна только по предварительной записи, исключительно в розничных магазинах Apple или через онлайн-магазин компании.

Это решение подчеркивает желание Apple тщательно контролировать первый опыт пользователей с новой носимой платформой.

Причины задержки кроются в финальных этапах тестирования устройства и подготовке дистрибутивных планов. В последних бета-версиях visionOS уже присутствуют обучающие видео и материалы, что свидетельствует о приближении к завершению разработки программного обеспечения.

Также в текущей бета-версии iOS 17.2 появились функции, связанные с Vision Pro, включая передачу через AirPlay и возможность создания пространственных видео на моделях iPhone 15 Pro.

Стоимость шлема начинается от $3499, и, как и в случае с Apple Watch, перед запуском продукта ожидается проведение медиа-мероприятия весной.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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