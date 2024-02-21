Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2024, 09:45
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Arc представила новую модель электрической лодки для вейкбординга

Компания Arc представила новый электрическим катер — лодку для вейкбординга, которая называется Arc Sport. Судно оборудовано батареей емкостью 226 кВтч и мотором мощностью 570 лошадиных сил, что, по заявлению Arc, обеспечивает «более чем вдвое больший крутящий момент, чем у большинства премиальных лодок для вейкбординга».
Arc

Arc

Лодка Arc Sport будет экологичной, не выделяя углеродных выбросов, но все еще оказывая воздействие на водную среду. Тем не менее, Arc утверждает, что новая модель — это современное предложение на рынке в 4 миллиарда долларов, которое все еще полагается на «устаревшие технологии». Цена на Arc Sport начинается с 258 000 долларов.

Лодка оснащена программным обеспечением, разработанным внутри компании, и будет предоставляться обновления ПО через интернет. Она также обещает стать более интеллектуальной и производительной со временем. По словам Arc, «никакая другая лодка на воде сегодня не способна к этому».

Arc Sport имеет длину 7 метров и может вместить до 23 пассажиров. Компания не указала максимальную скорость, но флагманская модель Arc One ограничена 62 км в час.

Arc

Arc

Arc

Arc

Автор:Булат Кармак
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