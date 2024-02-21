Arc представила новую модель электрической лодки для вейкбординга
Arc
Лодка Arc Sport будет экологичной, не выделяя углеродных выбросов, но все еще оказывая воздействие на водную среду. Тем не менее, Arc утверждает, что новая модель — это современное предложение на рынке в 4 миллиарда долларов, которое все еще полагается на «устаревшие технологии». Цена на Arc Sport начинается с 258 000 долларов.
Лодка оснащена программным обеспечением, разработанным внутри компании, и будет предоставляться обновления ПО через интернет. Она также обещает стать более интеллектуальной и производительной со временем. По словам Arc, «никакая другая лодка на воде сегодня не способна к этому».
Arc Sport имеет длину 7 метров и может вместить до 23 пассажиров. Компания не указала максимальную скорость, но флагманская модель Arc One ограничена 62 км в час.