ASML поставила Intel литографическое оборудование на $300 млн
ASML, голландский гигант по производству полупроводникового оборудования, объявила о поставке своих новейших систем экстремальной ультрафиолетовой литографии «High NA» другому технологическому титану Intel.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Эти колоссальные системы, стоимость каждой из которых превышает 300 миллионов долларов, призваны совершить прорыв в производстве чипов, позволяя выпускать более компактные и эффективные полупроводники.
Машины High NA, которые в собранном виде превышают размеры грузовика, должны изменить ландшафт коммерческого производства чипов к 2026 или 2027 году.
Компания Intel, одной из первых заказавшая эти передовые инструменты в 2022 году, присоединилась к таким гигантам отрасли, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron. Но при этом Даррен Грасби (Darren Grasby), EVP по стратегическим партнерствам и президент AMD в регионе EMEA, на форуме Canalys EMEA Forum 2023 скептически отозвался о перспективах Intel.