Наука и технологии
21:00, 22 декабря 2023
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ASML поставила Intel литографическое оборудование на $300 млн

ASML, голландский гигант по производству полупроводникового оборудования, объявила о поставке своих новейших систем экстремальной ультрафиолетовой литографии «High NA» другому технологическому титану Intel.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Эти колоссальные системы, стоимость каждой из которых превышает 300 миллионов долларов, призваны совершить прорыв в производстве чипов, позволяя выпускать более компактные и эффективные полупроводники.

Машины High NA, которые в собранном виде превышают размеры грузовика, должны изменить ландшафт коммерческого производства чипов к 2026 или 2027 году.

Компания Intel, одной из первых заказавшая эти передовые инструменты в 2022 году, присоединилась к таким гигантам отрасли, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron. Но при этом Даррен Грасби (Darren Grasby), EVP по стратегическим партнерствам и президент AMD в регионе EMEA, на форуме Canalys EMEA Forum 2023 скептически отозвался о перспективах Intel.

Автор:Булат Кармак
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