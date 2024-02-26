Астробиолог ответил на главные вопросы об инопланетной жизни

Учёные предполагают, что другие формы жизни в Млечном Пути представляют собой нечто вроде земных бактерий. Также есть вероятность, что в некоторых мирах существуют более сложные формы жизни, такие как растения и животные.

Какие три вещи вселяют в астробиологов такой оптимизм в отношении поиска жизни за пределами Земли?

Это экстремофилы, экзопланеты и роботизированные исследования. Экстремофилы — самые выносливые формы жизни. Они могут выживать в самых экстремальных условиях. Их обнаруживали в раскалённых гидротермальных источниках, под ледниками, в кислых лужах вулканической воды, глубоко под земной корой и даже в зонах с высоким уровнем радиации.

Среди экзопланет наиболее интересными являются маленькие, скалистые, похожие на Землю, вращающиеся на таком расстоянии от своих звёзд, что температура на них позволяет создавать океаны жидкой воды. Это потенциально обитаемые миры.

Космические зонды, а также телескопы типа «Хаббла» показали, что на нескольких планетах и ​​лунах Солнечной системы есть потенциально обитаемая среда.

Могут ли инопланетяне быть связаны с кремнием?

Элемент кремний расположен в таблице Менделеева чуть ниже углерода, поэтому во многом их химические составы схожи. При этом кремний в отличие от углерода не так хорошо формирует стабильные химические связи и большие сложные молекулы. Однако инопланетная жизнь может основываться и не на жидкой воде, а на других растворителях: возможно, на аммиаке.