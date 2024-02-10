Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 19:30
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Астроном-любитель случайно заснял секретный космический самолет X-37B на орбите

Астроном-любитель из Финляндии обнаружил на орбите засекреченный космический самолет X-37B, запущенный Космическими силами США в декабре 2023 года. Это открытие проливает свет на его ранее неизвестную траекторию, показывая высокую эллиптическую орбиту, намного превосходящую ожидания.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Томи Симола обнаружил X-37B с помощью камеры наблюдения за небом и специализированного программного обеспечения. Эксперты согласны с выводами Симолы о том, что это именно X-37B, в том числе Джонатан Макдауэлл, известный астрофизик. Несмотря на открытие, Космические силы по-прежнему хранят молчание о целях и полезной нагрузке миссии.

Известные подробности таинственной миссии: использовалась ракета SpaceX Falcon Heavy, что намекает на более высокую орбитальную цель по сравнению с предыдущими запусками, полезная нагрузка включает «технологии осведомленности о космическом пространстве» и эксперимент по изучению семян растений и космической радиации.

Что это, оружейная платформа? Маловероятно, аналитики считают, что это скорее испытательный полигон для будущих космических технологий. Испытание системы раннего предупреждения? Необычная орбита совпадает с теми, что используются для спутников обнаружения ракетных запусков, что вызывает предположения о тестировании датчиков. Однако истинная цель неизвестна.

Автор:Армен Зангиев
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