Астроном-любитель случайно заснял секретный космический самолет X-37B на орбите

Томи Симола обнаружил X-37B с помощью камеры наблюдения за небом и специализированного программного обеспечения. Эксперты согласны с выводами Симолы о том, что это именно X-37B, в том числе Джонатан Макдауэлл, известный астрофизик. Несмотря на открытие, Космические силы по-прежнему хранят молчание о целях и полезной нагрузке миссии.

Известные подробности таинственной миссии: использовалась ракета SpaceX Falcon Heavy, что намекает на более высокую орбитальную цель по сравнению с предыдущими запусками, полезная нагрузка включает «технологии осведомленности о космическом пространстве» и эксперимент по изучению семян растений и космической радиации.

Что это, оружейная платформа? Маловероятно, аналитики считают, что это скорее испытательный полигон для будущих космических технологий. Испытание системы раннего предупреждения? Необычная орбита совпадает с теми, что используются для спутников обнаружения ракетных запусков, что вызывает предположения о тестировании датчиков. Однако истинная цель неизвестна.