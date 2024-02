Astroscale запустила спутник для удаления космического мусора с орбиты

Astroscale Japan Inc., дочерняя компания Astroscale Holdings Inc., запустила космический аппарат для удаления космического мусора — Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J). Запуск прошел с космодрома Rocket Lab’s Launch Complex 1 в Новой Зеландии.