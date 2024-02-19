Astroscale запустила спутник для удаления космического мусора с орбиты

ADRAS-J выбрана Японским космическим агентством (JAXA) для первой фазы программы Commercial Removal of Debris Demonstration. Этот космический аппарат, впервые в мире, предпримет попытку безопасного подхода, характеристики и обследования состояния крупного обломка на орбите с использованием технологии ближнего сопровождения.

ADRAS-J разработана для встречи с верхним блоком японской ракеты H2A, продемонстрирует ближнее сопровождение и соберет изображения для оценки движения и состояния структуры ракетного блока. Эта миссия продемонстрирует наиболее сложные технологии ближнего сопровождения, необходимые для обслуживания космических объектов на орбите.

В ближайшие дни команда ADRAS-J продолжит тесты и проверки на орбите перед началом операций по ближнему сопровождению. Ожидается, что миссия завершится в течение следующих нескольких месяцев, включая этапы ближнего сопровождения, приближенного подхода, операций вблизи и отдаления.

Эта миссия является важным шагом в направлении разработки и внедрения технологий для эффективного управления и удаления космического мусора на орбите, поддерживая долгосрочную устойчивость околоземного пространства.