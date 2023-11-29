Авиакомпания решила превращать тонны углекислого газа в подземные углеродные блоки

В отличие от традиционных методов, Graphyte превращает побочные продукты растительного происхождения, такие как древесная кора и рисовая шелуха, в углеродные плотные кирпичи с помощью экономически эффективного и масштабируемого процесса. Затем эти кирпичи надежно хранятся под землей, предотвращая утечку углерода.

American Airlines, стремящаяся к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, признает углеродное литье Graphyte ключевым решением для таких «трудновыполнимых» отраслей, как авиация.