Наука и технологии
18:45, 29 ноября 2023
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Авиакомпания решила превращать тонны углекислого газа в подземные углеродные блоки

В качестве нового «зеленого» шага American Airlines заключила партнерство с компанией Graphyte - стартапом, совершившим прорыв в области удаления углерода. Авиакомпания намерена приобрести кредиты, эквивалентные 10 000 тонн постоянного удаления углерода с помощью инновационного процесса литья углерода Graphyte, пишет CNBC.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В отличие от традиционных методов, Graphyte превращает побочные продукты растительного происхождения, такие как древесная кора и рисовая шелуха, в углеродные плотные кирпичи с помощью экономически эффективного и масштабируемого процесса. Затем эти кирпичи надежно хранятся под землей, предотвращая утечку углерода.

American Airlines, стремящаяся к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, признает углеродное литье Graphyte ключевым решением для таких «трудновыполнимых» отраслей, как авиация.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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