Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 00:45
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Авторам ChatGPT не дали забрать торговую марку «GPT»

Ведомство по патентам и товарным знакам США отринула попытку OpenAI завладеть термином «GPT».
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Компания OpenAI, известная своими мощными языковыми моделями GPT-3 и GPT-4, пыталась зарегистрировать термин «GPT» (Generative Pre-trained Transformer) в качестве товарного знака. Ведомство отклонило заявку, сославшись на то, что «GPT» является слишком общим и может несправедливо помешать конкурентам описывать свои собственные схожие технологии.

Компания же утверждает, что «GPT» не является общеупотребительным термином и не позволяет сразу же рассказать потребителям о конкретных продуктах. А ведомство указало, что специалисты в области ИИ понимают «GPT» как общий тип технологии, не связанный исключительно с OpenAI. Это уже второй случай, когда ведомство отклоняет заявку OpenAI на товарный знак «GPT».

Все более широкое использование «GPT» другими компаниями в области ИИ, такими как GPTZero, еще больше ослабляет притязания OpenAI.

Автор:Армен Зангиев
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