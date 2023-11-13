Наука и технологии
18:00, 13 ноября 2023
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Ayaneo представила повербанк, копирующий дизайн легендарной приставки Dendy

Компания Ayaneo, известная своими инновациями в мире гейминга, недавно представила новый продукт, который обязательно вызовет ностальгию у многих поклонников ретро-игр.

Gizmochina

Gizmochina

Ayaneo Retro Power Bank — это не просто внешний аккумулятор, а уникальное устройство, вдохновленное дизайном культовой игровой консоли Super Nintendo Entertainment System (Super NES/SNES).

При этом в России устройство более известно под брендом Dendy — как ни странно, у нас выходили и такие вариации более старой консоли NES.

Этот повербанк является частью серии REMAKE от Ayaneo и обещает стать первым из множества аксессуаров, предназначенных для погружения игроков в атмосферу ретро-культуры.

Внешний вид Retro Power Bank тщательно скопирован с классической игровой приставки, включая элементы управления вроде кнопок питания и сброса. Кроме того, на повербанке есть компактный дисплей, напоминающий слот для картриджей, который отображает оставшийся процент заряда батареи и статус активной зарядки подключенных устройств.

USB Type-C порты на повербанке расположены таким образом, чтобы имитировать расположение портов контроллера Super NES, добавляя еще больше ностальгии для любителей игр.

Хотя дата запуска и конкретные детали о емкости батареи и возможностях зарядки пока не раскрыты, очевидно, что Ayaneo стремится создать уникальный опыт ретро-культуры для игроков.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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