Айтишники и нефтяники: россиянки выбрали самые привлекательные профессии мужчин

«Главным фактором для выбора этих отраслей стали высокие заработки в них», — отмечают аналитики. 67% опрошенных женщин назвали именно это основной причиной своей симпатии к IT-специалистам и работникам нефтегазовой сферы.

Другие привлекательные для россиянок сферы работы мужчин:

Банковская и финансовая область: 37%

Недвижимость и строительство: 22%

Юриспруденция: 20%

Медицина и ветеринария: 19%

Спорт: 13%

Помимо высоких зарплат, россиянки также ценят в мужчинах эрудированность (31%) и молодость (29%). 20% опрошенных отметили, что в IT и нефтегазовой сфере работает много людей с качествами, которые им важны. 10% уверены, что именно там они смогут найти свою «родственную душу», а 7% просто считают мужчин этих профессий привлекательными внешне.