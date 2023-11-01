03:45, 01 ноября 2023
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Байден подписал указ о регулировании искусственного интеллекта в США
Президент США Джо Байден подписал указ о регулировании ИИ. Указ распространяется на всех разработчиков ИИ-моделей, потенциально опасных для национальной и экономической безопасности США, а также для здоровья и безопасности населения.
Kandinsky
Согласно указу, разработчики ИИ обязаны передавать властям данные тестирования безопасности и всю важную информацию. В перечень рисков внесены и биотехнологии, связанные с ИИ. Их регулирование становится обязательным во избежание создания опасных биоматериалов.
Также разработчики обязаны создавать и поддерживать общую программу кибербезопасности для обнаружения уязвимостей в критически важном софте.
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