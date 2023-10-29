Беспилотные автомобили Cruise перестали работать по всей США
Дочерняя компания GM по созданию беспилотных автомобилей, Cruise, приостановила свою деятельность по всей территории США. Этот шаг последовал после того, как калифорнийские регулирующие органы отозвали лицензию компании Cruise на использование автономных автомобилей, сославшись на «неоправданный риск для общественной безопасности» и обвинив в искажении фактов.
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Недавние инциденты, в том числе наезд роботакси Cruise на пешехода, вызвали серьезные опасения. Пешеход оказался зажатым под автомобилем. Федеральные регулирующие органы проводят расследование похожих инцидентов и сообщений о том, что беспилотники не проявляют должной осторожности по отношению к пешеходам.
Компания утверждает, что приостановка ее деятельности в масштабах страны не связана с новыми инцидентами на дорогах, и стремится восстановить доверие общественности. Они обещают изучить свои процессы, системы и инструменты, чтобы в будущем работать более безопасно.