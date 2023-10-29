Беспилотные автомобили Cruise перестали работать по всей США

Недавние инциденты, в том числе наезд роботакси Cruise на пешехода, вызвали серьезные опасения. Пешеход оказался зажатым под автомобилем. Федеральные регулирующие органы проводят расследование похожих инцидентов и сообщений о том, что беспилотники не проявляют должной осторожности по отношению к пешеходам.

Компания утверждает, что приостановка ее деятельности в масштабах страны не связана с новыми инцидентами на дорогах, и стремится восстановить доверие общественности. Они обещают изучить свои процессы, системы и инструменты, чтобы в будущем работать более безопасно.