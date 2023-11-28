Наука и технологии
00:45, 28 ноября 2023
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Билл Гейтс рассказал, как сильно ИИ GPT-5 будет отличаться от нынешнего GPT-4

Билл Гейтс, один из самых влиятельных людей в мире технологий, поделился своими мыслями о будущем искусственного интеллекта.

Ferra.ru

Ferra.ru

В недавнем интервью Гейтс выразил сомнения в том, что следующее поколение ИИ от OpenAI, GPT-5, будет значительно превосходить текущую версию GPT-4. Он утверждает, что генеративные ИИ, возможно, достигли своего пика развития.

Тем не менее, Гейтс видит большой потенциал в развитии ИИ-агентов, которые могут радикально изменить взаимодействие человека с компьютерами и оказать глубокое влияние на общество.

Он предполагает, что эти агенты могут сделать возможным сокращение рабочей недели до трех дней, благодаря автоматизации и повышению эффективности.

Гейтс также напомнил о своих прошлых прогнозах, которые не всегда оказывались точными, подчеркивая неопределенность будущего технологий. Это напоминание о том, что даже самые проницательные умы не всегда могут предсказать, как технологии изменят наш мир.

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