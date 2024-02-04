Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 14:15
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Биолог рассказал, какие собаки чаще болеют раком

Американский учёный Леонард Нанни проанализировал три больших массива данных и узнал, какие породы собак чаще всего страдают от рака. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Bigandt_Photography / Getty Images / iStockphoto

Bigandt_Photography / Getty Images / iStockphoto

В ходе нового исследования использовалась многоступенчатая модель канцерогенеза. Оказалось, что у самых маленьких пород собак типа чихуахуа, карликового померанского шпица и пекинеса была наименьшая смертность от рака. Они составляла 10% или меньше.

Чаще всего умирали от рака при этом породы, вес тела которых был от 29 до 42 кг. Это шотландский терьер (скотчтерьер), бульмастиф, прямошерстный ретривер, бернский зенненхунд. Также у терьеров была высокая смертность от рака в целом.

USA Today

USA Today

В то же время те собаки, которые весили более 60 кг, реже умирали от онкологии. По мнению учёного, это связано с тем, что рак представляет собой «болезнь старости», а собаки очень крупных пород умирают обычно в довольно молодом возрасте.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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