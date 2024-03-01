Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 21:00
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Бионическая медуза стала новым «рекрутом» в исследовании океана

Исследователи из Калифорнийского технологического института изучают новый подход к исследованию океана: биогибридные роботы-медузы. Сочетая природу и технологии, эти медузы оснащены электроникой, позволяющей собирать ценные данные из океанских глубин.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Почему медузы? Несмотря на свою «простоту», медузы обладают уникальными преимуществами. Они являются самыми эффективными пловцами в океане, требуя минимум энергии для преодоления огромных расстояний, они могут исследовать глубины, недоступные для человека и большинства традиционных роботов, и в отличие от животных со сложной нервной системой, у медуз нет мозга и способности чувствовать боль, что делает их «этически приемлемыми» для этой цели.

California Institute of Technology

California Institute of Technology

Исследователи разработали двухсторонний подход. Имплантат кардиостимулятора, который регулирует скорость плавания медузы, позволяя ей двигаться быстрее при минимальных затратах энергии, и передний 3D-печатный «чехол». Эта «шапочка» обтекает тело медузы, уменьшая сопротивление и улучшая плавательные характеристики. В ней также размещаются датчики и другая электроника.

Испытания показали, что биогибридные медузы могут плавать в 4,5 раза быстрее, чем обычные, неся на себе полезный груз. При цене 20 долларов за одну медузу они имеют значительное преимущество перед исследовательскими судами, стоимость которых составляет десятки тысяч долларов в день.

В настоящее время медузы могут плавать только по прямой, но в будущем их планируется оснастить рулевым управлением для горизонтального перемещения.

Автор:Армен Зангиев
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