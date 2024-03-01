Бионическая медуза стала новым «рекрутом» в исследовании океана
Ferra.ru / Kandinsky 3
Почему медузы? Несмотря на свою «простоту», медузы обладают уникальными преимуществами. Они являются самыми эффективными пловцами в океане, требуя минимум энергии для преодоления огромных расстояний, они могут исследовать глубины, недоступные для человека и большинства традиционных роботов, и в отличие от животных со сложной нервной системой, у медуз нет мозга и способности чувствовать боль, что делает их «этически приемлемыми» для этой цели.
Исследователи разработали двухсторонний подход. Имплантат кардиостимулятора, который регулирует скорость плавания медузы, позволяя ей двигаться быстрее при минимальных затратах энергии, и передний 3D-печатный «чехол». Эта «шапочка» обтекает тело медузы, уменьшая сопротивление и улучшая плавательные характеристики. В ней также размещаются датчики и другая электроника.
Испытания показали, что биогибридные медузы могут плавать в 4,5 раза быстрее, чем обычные, неся на себе полезный груз. При цене 20 долларов за одну медузу они имеют значительное преимущество перед исследовательскими судами, стоимость которых составляет десятки тысяч долларов в день.
В настоящее время медузы могут плавать только по прямой, но в будущем их планируется оснастить рулевым управлением для горизонтального перемещения.