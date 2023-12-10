Наука и технологии
00:00, 10 декабря 2023
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Биткоин продолжили покупать: монете предсказали скачок до $48 тысяч

Биткоин продолжает рост, несмотря на попытки коррекции. Интерес покупателей привёл к взрывному росту этой криптовалюты с $37655 на начало декабря до $44 тысяч в настоящее время.

Ferra.ru

Ferra.ru

Рост составил 18%, и это является максимумом за последние 20 месяцев. На некоторых торгах цена монеты достигает $44530. При этом BTC выдержал повторное тестирование рынком и остался на на уровне $44 тысяч.

TradingView

TradingView

Аналитики считают, что с такой тенденцией и давлением покупателей для биткоина вполне ожидаемо «ралли до $48 тысяч». Но нужно готовиться и коррекции, в силу которой BTC упадёт ниже $40 тысяч.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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