Биткоин уже пошёл в рост? Уже совсем скоро за BTC могут попросить $524 тысячи

По мнению PlanB, на цену BTC, в том числе влияет сокращение вознаграждения майнеров в 2 раза в течение каждого периода халвинга. Его график показывает, по какой цене BTC в основном распределялся, когда вознаграждения майнеров уменьшались в период халвинга.

По словам эксперта, после следующего халвинга, в течение очередного бычьего цикла, когда начнут расти цены, биткоин может колебаться от $16 тысяч до 65 тысяч. А ворот пик может фиксироваться на отметке от $65 тысяч до $524 тысяч.

PlanB также предположил, что BTC временно упадёт ниже $40 тысяч. Согласно другому графику аналитика, биткоин торгуется выше двухлетних и пятимесячных уровней реализованных цен. Он отметил, что держателям активов стоит наслаждаться временем стоимости биткоина ниже $40 тысяч.

«Во время халвинга 2012 года большинство биткоинов были ниже $16. Во время халвинга 2016 года большая часть BTC стоила от $256 до $1024. Во время халвинга 2020 года большая часть BTC стоила от $4 000 до $16 000. Я думаю, что к халвингу 2024 года большая часть BTC будет находиться в диапазоне от 16 000 до 65 000 долларов. Я не удивлюсь, если большинство переводов BTC составят от $65 000 до $524 000 за последние четыре года», — рассказал аналитик.