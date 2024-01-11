Наука и технологии
04:30, 11 января 2024
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Биткоин за ночь взлетел до $48 тысяч из-за фейковой новости о признании ETF

Криптовалютное сообщество накануне с энтузиазмом восприняло новость Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о принятии положительного решения по спотовым ETF. За сутки, течение дня 9 января, BTC резко вырос до $48 тысяч.

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Однако, как оказалось, новость SEC — фейк: страницу регулятора в соцсети Х взломали. Криптосообщество попросту, в силу надежды на скорое решение SEC по биткоин-ETF, которое должно быть принято 10 января, выдало желаемое за действительное.

Через 15 минут после публикации «новости» глава SEC Гэри Генслер заявил, что информация от лица ведомства является «несанкционированной», а учётная запись SEC — «скомпрометирована».

Сразу после слов Генслера BTC просел до $45 тысяч. На момент написания материала стоимость BTC к доллару — $45633.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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