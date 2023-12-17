08:15, 17 декабря 2023
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Блогерам китайской соцсети Weibo порекомендовали не говорить об экономике
Популярным блогерам «главной» соцсети Китая, Weibo, которую называют аналогом Х (бывший Twitter), запретили говорить пессимистичные вещи об экономике и финансовой сфере КНР. Тем более запрещены какие-либо прогнозы.
Ferra.ru
Об этом рассказал один из блогеров, который специализируется на экономике и финансах, у него 76 тысяч подписчиков. Он рассказал, что соцсеть прислала ему уведомление о необходимости проходить мимо новостей о финансах и экономике, тем более с критикой ситуации. И он просто опубликовал видео об американском бейсболе.
Другой блогер с 16 тысячами подписчиков опубликовал отдельное уведомление с просьбой к блогерам «избегать пересечения красных линий», особенно в вопросах экономики либо финансов.