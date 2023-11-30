Bluetooth исполнилось 25 лет. Какие альтернативы технологии могут появиться в ближайшем будущем
В 2023 году технологии Bluetooth исполнилось 25 лет. За это время она стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но учёные уже ищут альтернативы, способные преодолеть её ограничения.
Ferra.ru
Исследователи из Университета Сассекса представили новаторскую технологию, основанную на модуляции электрического поля. Это открытие обещает значительно снизить энергопотребление и увеличить пропускную способность, что может радикально улучшить работу беспроводных устройств.
Однако, пока эта технология находится на стадии разработки и требует дополнительных усовершенствований.
Кроме того, в статье упоминается Li-Fi, технология беспроводной связи на основе видимого света, которая была стандартизирована в 2023 году. Li-Fi предлагает высокоскоростную связь под светодиодными лампами, что делает её идеальной для использования в помещениях.
Эти инновации открывают новые горизонты в области беспроводной связи, предлагая более эффективные и экономичные решения для будущего.