Bluetooth исполнилось 25 лет. Какие альтернативы технологии могут появиться в ближайшем будущем

Исследователи из Университета Сассекса представили новаторскую технологию, основанную на модуляции электрического поля. Это открытие обещает значительно снизить энергопотребление и увеличить пропускную способность, что может радикально улучшить работу беспроводных устройств.

Однако, пока эта технология находится на стадии разработки и требует дополнительных усовершенствований.

Кроме того, в статье упоминается Li-Fi, технология беспроводной связи на основе видимого света, которая была стандартизирована в 2023 году. Li-Fi предлагает высокоскоростную связь под светодиодными лампами, что делает её идеальной для использования в помещениях.

Эти инновации открывают новые горизонты в области беспроводной связи, предлагая более эффективные и экономичные решения для будущего.