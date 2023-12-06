Наука и технологии
03:00, 06 декабря 2023
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Больше, вместительнее, дороже: Microsoft представила новый холодильник в форме Xbox

Microsoft порадовала поклонников Xbox, представив новый холодильник в форме популярной игровой консоли.

9to5Toys

9to5Toys

Новинка не только имитирует внешний вид Xbox Series X, но и является полноценным электрическим холодильником с контролем температуры.

Новинка, поступившая в продажу в Walmart, имеет объем 3.2 кубических фута и стоит $198.

Эта модель заметно больше и функциональнее, чем предыдущие варианты, которые больше напоминали мини-холодильники.

9to5Toys

9to5Toys

В основном отделении устройства есть две съемные полки и нижний выдвижной ящик, а также восемь подставок для напитков и отделение для заморозки объемом 11 литров.

Новый холодильник Microsoft может вместить более дюжины напитков только в дверце, что делает его идеальным решением для дома, общежития, студии, офиса или любого другого места, где пространство ограничено, а потребность в хранении продуктов важна.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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