Больше, вместительнее, дороже: Microsoft представила новый холодильник в форме Xbox
Microsoft порадовала поклонников Xbox, представив новый холодильник в форме популярной игровой консоли.
9to5Toys
Новинка не только имитирует внешний вид Xbox Series X, но и является полноценным электрическим холодильником с контролем температуры.
Новинка, поступившая в продажу в Walmart, имеет объем 3.2 кубических фута и стоит $198.
Эта модель заметно больше и функциональнее, чем предыдущие варианты, которые больше напоминали мини-холодильники.
В основном отделении устройства есть две съемные полки и нижний выдвижной ящик, а также восемь подставок для напитков и отделение для заморозки объемом 11 литров.
Новый холодильник Microsoft может вместить более дюжины напитков только в дверце, что делает его идеальным решением для дома, общежития, студии, офиса или любого другого места, где пространство ограничено, а потребность в хранении продуктов важна.