Наука и технологии
12:00, 26 ноября 2023
1 мин.

Борьба между криптовалютами и регуляторами обострилась: последние действия американской SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) занимает агрессивную позицию, вызывая глобальный эффект «пульсации» у криптовалют. Под прицелом оказались такие крупные токены, как Solana, Cardano, Polygon и другие, поскольку SEC считает их ценными бумагами.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Репрессии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не новы: в ее истории насчитывается более 150 дел против криптовалютных компаний, включая такие громкие имена, как Ripple, Binance и Coinbase.

Несмотря на то что SEC заявляет о защите инвесторов и повышении целостности рынка, репрессии вызвали отток криптовалютных компаний с американского рынка. Затраты на соблюдение нормативных требований резко возрастают, а инновации теряют свою актуальность, в результате чего инвесторы по всему миру оказываются в подвешенном состоянии.

На фоне хаоса ужесточение контроля со стороны SEC, регулятор обещает «прозрачность и предотвращение мошенничества». Однако более широкие последствия остаются неопределенными, поскольку криптовалютное сообщество ориентируется в развивающемся нормативном ландшафте.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::7a9c3052-032a-4325-acbb-4a3bb971e7b4
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.