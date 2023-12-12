Наука и технологии
10:30, 12 декабря 2023
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Bosch уволит 1500 людей к 2025 году на фоне проблем в автомобильном секторе

Bosch намерен сократить до 1 500 рабочих мест на своих предприятиях в Фойербахе и Швибердингене (Германия) к 2025 году, реагируя на изменение спроса и появление новых технологий в автомобильном секторе.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Этот шаг направлен на приведение штатного расписания в соответствие с меняющимся ландшафтом отрасли. Bosch подчеркнула необходимость корректировки кадрового потенциала в области разработки, администрирования и продаж.

Компания планирует добиться этого за счет внутренних переводов, досрочного выхода на пенсию и соглашений о добровольном сокращении.

Компания уточнила свое обязательство не допускать принудительных увольнений в своих немецких подразделениях до конца 2027 года.

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