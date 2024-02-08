Boston Dynamics показала робота Atlas, носящего тяжёлые автомобильные детали

На видео запечатлено, как Atlas с лёгкостью вытаскивает тяжёлые амортизационные стойки для автомобиля из контейнера, стоящего на полу, и, подхватывая второй рукой, переносит к вертикальному стеллажу и укладывает в ячейку.

При этом гуманоид может определять предмет, с которым взаимодействует, а также способен понимать его пространственное положение. Это тоже продемонстрировано на видео: камера робота от первого лица показывает, как «умная» машина работает.

Atlas — тестовая инженерная платформа, призванная отрабатывать технологии и навыки взаимодействия с роботами. Atlas был впервые представлен 10 лет назад. Предполагается, что такие машины смогут заменить человека на опасных производствах, в условиях складской логистики и для переноски тяжёлых и опасных грузов.