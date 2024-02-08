Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 03:45
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Boston Dynamics показала робота Atlas, носящего тяжёлые автомобильные детали

Американская робототехническая компания Boston Dynamics показала на видео, как её человекоподобный робот Atlas переносит тяжёлый груз на складе.
Boston Dynamics / YouTube

Boston Dynamics / YouTube

На видео запечатлено, как Atlas с лёгкостью вытаскивает тяжёлые амортизационные стойки для автомобиля из контейнера, стоящего на полу, и, подхватывая второй рукой, переносит к вертикальному стеллажу и укладывает в ячейку.

При этом гуманоид может определять предмет, с которым взаимодействует, а также способен понимать его пространственное положение. Это тоже продемонстрировано на видео: камера робота от первого лица показывает, как «умная» машина работает.

Atlas — тестовая инженерная платформа, призванная отрабатывать технологии и навыки взаимодействия с роботами. Atlas был впервые представлен 10 лет назад. Предполагается, что такие машины смогут заменить человека на опасных производствах, в условиях складской логистики и для переноски тяжёлых и опасных грузов.

Автор:Андрей Кадуков
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