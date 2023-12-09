00:45, 09 декабря 2023
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BTC побил все рекорды криптовалют по числу кошельков, на которых хранятся монеты
Компания IntoTheBlock, специализирующаяся на криптоаналитике, назвала количество биткоин-адресов, на которых хранятся разные суммы BTC. В это число входят все кошельки, созданные в момента появления биткоина на рынке.
Ferra.ru
Согласно аналитикам, в мире насчитывается 50,21 млн биткоин-адресов. Количество биткоин-кошельков выросло на 17% с начала года. Это говорит о том, что BTC не случайно — самая капитализированная криптовалюта. И цена монеты сейчас удерживается на уровне $43177.
Суммарно на всех биткоин-адресах находится порядка 1,25 млрд BTC. Среди криптовалют это абсолютный рекорд.