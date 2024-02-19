Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 04:30
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Будущее фермерства: роботы «захватывают власть», рабочим от этого не легче

Сельскохозяйстывенный ландшафт переживает революцию, вызванную «точным земледелием» — технологическим подходом, в котором используются автономные тракторы, обнаружение сорняков с помощью искусственного интеллекта и аналитика на основе данных для оптимизации урожайности. Хотя это обещает повышение эффективности и устойчивости, растет обеспокоенность по поводу потенциального ущерба для фермеров, особенно мелких.
Ferra

Ferra

Автономное оборудование, являющееся отличительной чертой точного земледелия, устраняет необходимость в человеческом труде, что может привести к вытеснению работников ферм. Высокая стоимость внедрения этой технологии благоприятствует крупным операциям, что может привести к вытеснению мелких ферм. А расширение возможностей подключения создает угрозу безопасности, поскольку может привести к сбоям в работе и манипулированию важными данными.

Пол Робертс из Securepairs.org предупреждает о том, что данные станут новым «золотом», что может превратить фермеров в простых смотрителей, зависящих от удаленных корпораций. Он выступает за более строгое регулирование конфиденциальности данных и призывает университеты обучать фермеров защите данных.

Кевин Кенни (Grassroots Energy LLC) подчеркивает опасность того, что производители оборудования будут контролировать ремонт и «добывать» коммерческие тайны фермеров. Он призывает провести расследование возможных нарушений безопасности данных и подчеркивает, что фермеры владеют сельскохозяйственными роботами.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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