Наука и технологии
06:00, 30 ноября 2023
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Бывший сотрудник Apple собрал команду ИИ-экспертов для нового прорыва в создании аккумуляторов

Бывший ИИ-исследователь из Apple, Сиддхарт Кхуллар, собрал команду высококвалифицированных специалистов для разработки новаторских технологий аккумуляторов.

Wccftech

Wccftech

Команда теперь работает в Northvolt, шведской компании, специализирующейся на производстве батарей. Кхуллар уверен, что применение ИИ позволит ускорить разработку и освободить время для других важных задач.

Его команда намерена использовать ИИ и машинное обучение для замены ручных проверок. В отчете Bloomberg указывается, что на основном заводе насчитывается 4000 точек инспекции, и ИИ поможет сэкономить время, используемое людьми.

Кхуллар, известный своей работой над Apple Watch и прочими проектами яблочной корпорации, связанными с отслеживанием сна и автономным вождением, присоединился к Northvolt более года назад.

Его команда насчитывает 18 человек, и он продолжает вести разработку в области технологий аккумуляторов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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