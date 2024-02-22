Бывший Twitter обвинили в продаже синих галочек лицам под санкциями

В числе тех, кому соцсеть ни под каким предлогом не должна была продавать верификацию, находится и глава «Хезболлы» Хасан Насралла, чей аккаунт насчитывает порядка 93 тысяч подписчиков. Причём его профиль имеет отметку «ID verified», которая означает, что владелец предоставил удостоверение личности, выданное правительством.

Это вызвало недоумение аналитиков и вопросы к строгости проверки соцсетями тех, кого такие ресурсы верифицируют. Но ранее Верховный суд США встал на сторону бывшего Twitter по делу о террористической атаке, которой соцсеть якобы способствовала.