C-Infinity поможет избежать тошноты при использовании VR

Система включает в себя стойку с датчиками, спинку, подножку и две подлокотников с встроенными контроллерами у каждой руки. Она совместима с ПК, системами PlayStation VR и VR-шлемами, поддерживая более 11 000 игр и модифицированных не-VR игр.

Пользователи передвигаются, тянув за контроллеры, отодвигаются, отталкиваясь от них, и поворачиваются, поворачивая верхнюю часть тела. Эти движения, по утверждению NeuroSync, вызывают сигналы в соматосенсорной коре мозга. Поскольку моторная кора расположена рядом с соматосенсорной корой, она частично воспринимает эти сигналы.

C-Infinity синхронизирует эту информацию с изображениями движений пользователя в виртуальной среде, обрабатываемыми корой зрительного восприятия. Это, по заявлению, решает проблему тошноты, связанной с недостаточным соответствием того, что «видит» мозг, и того, что он ощущает в теле.