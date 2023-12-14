Cadillac, Chevrolet и др. отказались от Apple CarPlay и Android Auto из-за проблем с безопасностью

По словам Тима Бэббита, руководителя отдела информационно-развлекательных систем GM, проблемы со стабильностью CarPlay и Android Auto приводят к плохому соединению, некачественному рендерингу, медленному отклику и обрыву связи, что отвлекает водителя.

Бэббит утверждает, что при возникновении подобных проблем водители часто переходят на использование своих телефонов напрямую, что сводит на нет назначение этих систем. Чтобы решить эту проблему, GM сосредоточилась на разработке встроенных информационно-развлекательных систем совместно с Google, чтобы уменьшить отвлечение водителя и повысить безопасность. Хотя GM признает, что не проверяла эту теорию в реальных условиях, она считает, что использование встроенных систем в автомобиле отучит водителей от использования телефонов, что потенциально сделает дороги более безопасными.

Несмотря на этот шаг, GM выпустила заявление, в котором разъяснила свою приверженность партнерству с Apple и Google и подчеркнула общую приверженность безопасности водителей.