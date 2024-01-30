Canon начнет выпуск установок для нанопечатной литографии уже в этом году

Нанопечатная литография, в отличие от традиционных методов, исключает необходимость в источнике света. Вместо этого используется простой принцип переноса маски схемы на покрытую резистом поверхность пластины. Эта технология позволяет создавать сложные двух- и трехмерные узоры за один проход, снижая энергопотребление примерно на одну десятую по сравнению с передовыми методами экспонирования логики.

Canon не стремится напрямую конкурировать с EUV от ASML, а считает, что различные технологии литографии могут сосуществовать, способствуя общему росту отрасли, отметил Такейши. Сообщается, что такие компании, как SK Hynix и Kioxia, уже протестировали машины Canon для, особенно подходящие для флэш-памяти NAND высокой емкости с трехмерной структурой.