Частная компания решила добывать полезные ископаемые в космосе

Этот покров тайны знаменует собой новый рубеж в освоении космоса, где коммерческие интересы сталкиваются с традиционной открытостью. На протяжении многих поколений космические миссии были открытыми книгами, их цели, задачи и даже графики запусков были доступны для общественности. Но по мере того как частные компании, подпитываемые возможностью получения астрономических прибылей, все больше доминируют в этой сфере, правила меняются.

Аргументация AstroForge проста: раскрывая местоположение целевого астероида, компания рискует столкнуться с конкурентами. Это вызывает опасения у астрономов и экспертов по исследованию космоса, таких как Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который считает, что создается «плохой прецедент», и беспокоится о недостатке прозрачности и регулирования, окружающих эти частные миссии.