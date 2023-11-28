Часы Huawei обнаружили проблемы с сердцем у владельца и спасли ему жизнь

Мужчина, часто работающий ночью и испытывающий высокий уровень стресса, приобрел Huawei Watch 4 Pro по совету друга.

Часы, сотрудничающие с медицинским центром 301, обладают функцией 24-часового мониторинга здоровья, включая скрининг на аритмию.

Недавно устройство зафиксировало 59 случаев предполагаемой экстрасистолии и один случай фибрилляции предсердий, после чего мужчине поступил звонок из больницы с рекомендацией пройти обследование.

После 24-часового мониторинга сердечной деятельности было подтверждено наличие экстрасистолии.

Этот случай стал ярким примером эффективности технологий Huawei в области здоровья и их способности предотвратить серьезные заболевания. Согласно исследованиям, риск сердечно-сосудистых заболеваний растет среди молодежи, что делает такие технологии особенно актуальными.