Часы Huawei обнаружили проблемы с сердцем у владельца и спасли ему жизнь
В Пекине мужчина обнаружил у себя признаки сердечного заболевания благодаря своим умным часам Huawei Watch 4 Pro.
Ferra.ru
Мужчина, часто работающий ночью и испытывающий высокий уровень стресса, приобрел Huawei Watch 4 Pro по совету друга.
Часы, сотрудничающие с медицинским центром 301, обладают функцией 24-часового мониторинга здоровья, включая скрининг на аритмию.
Недавно устройство зафиксировало 59 случаев предполагаемой экстрасистолии и один случай фибрилляции предсердий, после чего мужчине поступил звонок из больницы с рекомендацией пройти обследование.
После 24-часового мониторинга сердечной деятельности было подтверждено наличие экстрасистолии.
Этот случай стал ярким примером эффективности технологий Huawei в области здоровья и их способности предотвратить серьезные заболевания. Согласно исследованиям, риск сердечно-сосудистых заболеваний растет среди молодежи, что делает такие технологии особенно актуальными.