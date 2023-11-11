08:15, 11 ноября 2023
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Часы OnePlus перейдут на Wear OS ради чего-то большего, чем просто показ времени
OnePlus намерена исправить недостатки своих оригинальных смарт-часов в предстоящей модели OnePlus Watch 2, поскольку утечки свидетельствуют о переходе с RTOS на Wear OS.
OnePlus
Первые часы OnePlus Watch, выпущенные в 2021 году, подверглись критике за ограниченную пользовательскую операционную систему. Переход на Wear OS для OnePlus Watch 2 означает значительное улучшение, предлагая доступ к более широкому спектру приложений, циферблатам и расширенной функциональности.
Ранее сооснователь OnePlus Пит Лау приводил доводы в пользу использования собственной ОС для обеспечения «плавной и надежной работы», но пользователи сочли оригинальные часы скорее фитнес-трекером, чем универсальными смарт-часами.
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