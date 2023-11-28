Часы с автономностью как у Mi Band: Xiaomi Redmi Watch 4 смогут работать от одного заряда до 20 дней
В мире носимой электроники грядет новый прорыв благодаря Xiaomi. Компания готовит к выпуску свои новейшие умные часы Redmi Watch 4, которые обещают установить новый стандарт автономности.
ITHome
Эти часы, как заявляет производитель, способны работать до 20 дней на одном заряде, что ставит их в один ряд с легендарными фитнес-браслетами Mi Band по продолжительности работы.
При этом Redmi Watch 4 могут похвастаться не только энергоэффективностью, но и приятным 1.97-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он обеспечивает высокую яркость и четкость изображения, что делает его идеальным для использования как в помещении, так и на улице.
Помимо этого, часы получили стильный дизайн с металлическим корпусом и разнообразными вариантами ремешков, что делает их не только функциональным, но и модным аксессуаром.
В часах ожидается более 200 циферблатов, которые позволят каждому пользователю найти свой уникальный стиль.