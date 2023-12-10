Чат-бот Grok оказался левых взглядов. Илон Маск пообещал с этим разобраться

Тест оценивает взгляды испытуемого на предмет политических вкусов — «оси политических координат»: левые или правые, авторитаризм либо либертарианство. Маск критически оценил тест и сказал, что в нём много нелепых вопросов, а некоторые не предполагают нюансов, что делает тест некорректным. Но его всё же удивило, что Grok выдаёт левые взгляды, и он пообещал как можно быстрее с этим разобраться и сделать свой чат-бот политически нейтральным.

Позже Розадо написал в Х, что прошло всего несколько минут после его диалога с Маском и с ним связался один из разработчиков xAI Игорь Бабушкин. Это приятно удивило учёного. Он сказал, что у Grok «впереди светлое будущее».